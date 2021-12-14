Касатухин Неизвестно Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Касатухин Кузьма
Мать: Касатухина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касатухина Лиза
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касатухин Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касатухина Мария
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно