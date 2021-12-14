Касатухин Неизвестно Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касатухин Неизвестно Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Касатухин Кузьма

Мать: Касатухина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касатухина Лиза

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касатухин Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касатухина Мария

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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