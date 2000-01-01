Касатухина Акулина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Отец: Касатухин Кузьма
Мать: Касатухина Екатерина
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Касатухина Нина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Касатухин Федор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касатухина Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касатухина Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касатухина Шура
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касатухин Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касатухина Клава
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно