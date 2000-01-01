Касатухина Акулина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касатухина Акулина Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: Касатухин Кузьма

Мать: Касатухина Екатерина

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Касатухина Нина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Касатухин Федор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касатухина Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касатухина Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касатухина Шура

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касатухин Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касатухина Клава

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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