Касатухин Кирсан Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Касатухин Кузьма
Мать: Касатухина Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Касатухин Михаил Кирсанович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касатухин Дмитрий Кирсанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно