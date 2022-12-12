Касатухин Кирсан Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касатухин Кирсан Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Касатухин Кузьма

Мать: Касатухина Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Касатухин Михаил Кирсанович

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
1920
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касатухин Дмитрий Кирсанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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