Касатухин Василий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасатухин Василий Кузьмич

Касатухин Василий Кузьмич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Касатухин Кузьма

Мать: Касатухина Екатерина

Бракосочетание
Около 1930

Жена: Касатухина Екатерина Федоровна

Работа или профессия
Около 1930
Удельно-Дуваней, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
начальник мтс, инженер механик
Рождение ребёнка
07.07.1932

Дочь: Губина Глафира Васильевна

Мать ребёнка: Касатухина Екатерина Федоровна

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Место жительства
Около 1932
Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Касатухина Екатерина Федоровна

Башкирия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close