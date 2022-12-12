Касатухин Василий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Касатухин Кузьма
Мать: Касатухина Екатерина
Бракосочетание
Около 1930
Работа или профессия
Около 1930
Удельно-Дуваней, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
начальник мтс, инженер механик
Рождение ребёнка
07.07.1932
Дочь: Губина Глафира Васильевна
Мать ребёнка: Касатухина Екатерина Федоровна
Место жительства
Около 1932
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Касатухина Екатерина Федоровна
Башкирия
Смерть
Неизвестно