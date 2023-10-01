Соломоненко Анна Павловна (Матвеевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломоненко Анна Павловна (Матвеевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломоненко Иван Андреевич

Отец ребёнка: Соломоненко Андрей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломоненко Александр Андреевич

Отец ребёнка: Соломоненко Андрей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломоненко Николай Андреевич

Отец ребёнка: Соломоненко Андрей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломоненко Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Соломоненко Андрей Степанович

Рождение ребёнка
12.06.1909

Сын: Соломоненко Степан Андреевич

Отец ребёнка: Соломоненко Андрей Степанович

Рождение ребёнка
14.08.1914

Дочь: Середа-Соломоненко Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Соломоненко Андрей Степанович

Рождение ребёнка
11.09.1917

Дочь: Почепаева-Соломоненко Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Соломоненко Андрей Степанович

Смерть
Неизвестно

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