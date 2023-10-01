Соломоненко Анна Павловна (Матвеевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соломоненко Иван Андреевич
Отец ребёнка: Соломоненко Андрей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соломоненко Александр Андреевич
Отец ребёнка: Соломоненко Андрей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соломоненко Николай Андреевич
Отец ребёнка: Соломоненко Андрей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соломоненко Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Соломоненко Андрей Степанович
Рождение ребёнка
12.06.1909
Сын: Соломоненко Степан Андреевич
Отец ребёнка: Соломоненко Андрей Степанович
Рождение ребёнка
14.08.1914
Дочь: Середа-Соломоненко Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Соломоненко Андрей Степанович
Рождение ребёнка
11.09.1917
Дочь: Почепаева-Соломоненко Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Соломоненко Андрей Степанович
Смерть
Неизвестно