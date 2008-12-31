Почепаева-Соломоненко Валентина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1917
Дата смерти31.12.2008
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1917
Рождение ребёнка
01.09.1940
Сын: Почепаев Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Почепаев Александр Акимович
Рождение ребёнка
19.09.1952
Сын: Почепаев Юрий Александрович
Отец ребёнка: Почепаев Александр Акимович
Рождение ребёнка
30.01.1956
Дочь: Почепаева Наталья Александровна
Отец ребёнка: Почепаев Александр Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Почепаев Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Почепаев Александр Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Почепаев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Почепаев Александр Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.2008