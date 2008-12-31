Почепаева-Соломоненко Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПочепаева-Соломоненко Валентина Андреевна

Почепаева-Соломоненко Валентина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1917

Дата смерти

31.12.2008

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1917

Отец: Соломоненко Андрей Степанович

Мать: Соломоненко Анна Павловна (Матвеевна)

Рождение ребёнка
01.09.1940

Сын: Почепаев Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Почепаев Александр Акимович

Рождение ребёнка
19.09.1952

Сын: Почепаев Юрий Александрович

Отец ребёнка: Почепаев Александр Акимович

Рождение ребёнка
30.01.1956

Дочь: Почепаева Наталья Александровна

Отец ребёнка: Почепаев Александр Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Почепаев Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Почепаев Александр Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Почепаев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Почепаев Александр Акимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Почепаев Александр Акимович

Смерть
31.12.2008
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close