Почепаев Александр Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1916
Дата смерти07.04.1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1916
Отец: Почепаев Аким
Рождение ребёнка
01.09.1940
Сын: Почепаев Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Почепаева-Соломоненко Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
19.09.1952
Сын: Почепаев Юрий Александрович
Мать ребёнка: Почепаева-Соломоненко Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
30.01.1956
Дочь: Почепаева Наталья Александровна
Мать ребёнка: Почепаева-Соломоненко Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Почепаев Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Почепаева-Соломоненко Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Почепаев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Почепаева-Соломоненко Валентина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.04.1997