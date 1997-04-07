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Почепаев Александр Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1916

Дата смерти

07.04.1997

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1916

Отец: Почепаев Аким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1940

Сын: Почепаев Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Почепаева-Соломоненко Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
19.09.1952

Сын: Почепаев Юрий Александрович

Мать ребёнка: Почепаева-Соломоненко Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
30.01.1956

Дочь: Почепаева Наталья Александровна

Мать ребёнка: Почепаева-Соломоненко Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Почепаев Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Почепаева-Соломоненко Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Почепаев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Почепаева-Соломоненко Валентина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Почепаева-Соломоненко Валентина Андреевна

Смерть
07.04.1997
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