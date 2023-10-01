Соломоненко Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломоненко Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соломоненко Андрей Степанович

Мать: Соломоненко Анна Павловна (Матвеевна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соломоненко Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Соломоненко Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соломоненко Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Соломоненко Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломоненко Борис Николаевич

Мать ребёнка: Соломоненко Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломоненко Клавдия

Смерть
Неизвестно
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