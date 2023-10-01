Соломоненко Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соломоненко Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Соломоненко Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соломоненко Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Соломоненко Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соломоненко Борис Николаевич
Мать ребёнка: Соломоненко Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломоненко Клавдия
Смерть
Неизвестно