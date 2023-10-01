Соломоненко Анатолий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.06.1978
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пшеничникова-Соломоненко Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Соломоненко Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соломоненко Виталий Андреевич
Мать ребёнка: Соломоненко Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломоненко Екатерина
Смерть
29.06.1978