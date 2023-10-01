Соломоненко Анатолий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломоненко Анатолий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.06.1978

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соломоненко Андрей Степанович

Мать: Соломоненко Анна Павловна (Матвеевна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшеничникова-Соломоненко Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Соломоненко Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломоненко Виталий Андреевич

Мать ребёнка: Соломоненко Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломоненко Екатерина

Смерть
29.06.1978

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