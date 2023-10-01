Соломоненко Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломоненко Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшеничникова-Соломоненко Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Соломоненко Анатолий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломоненко Виталий Андреевич

Отец ребёнка: Соломоненко Анатолий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломоненко Анатолий Андреевич

Смерть
Неизвестно

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