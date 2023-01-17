Куранова (Ложникова) Варвара Николаевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.07.1894 ст.
Жених: казак Иван Иванович Куранов - 26 лет Невеста: казачка девица Варвара Николаевна Ложникова - 21лет Поручители: казаки Василий Иванович Куранов и Леонтий Иванович Бородин, мещане Илья Герасимови... Показать все
Рождение ребёнка
29.10.1895 ст.
Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович
Восприемники: казаки Александр Васильевич Вереин и Евгения Алексеевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-17 файл 73 номер 147
Рождение ребёнка
18.08.1897 ст.
Дочь: Никешина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович
Восприемники: казаки Петр Николаевич Ложников и Евгения Алексеевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-23 файл 39 номер 83
Рождение ребёнка
12.07.1899 ст.
Дочь: Куранова Алевтина Ивановна
Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович
Восприемники: казаки Григорий Николаевич Ложников и Клавдия Львовна Малетина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-29 файл 33 номер 63
Рождение ребёнка
23.06.1901 ст.
Дочь: Куранова Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович
Восприемники: казачьего сословия Петр Степанович Куранов и девица Клавдия Леонтьевна Малетина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-35 файл 35 номер 82
Рождение ребёнка
25.03.1903 ст.
Сын: Куранов Александр Иванович
Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович
Восприемники: казаки Петр Стефанович Куранов и Евгения Алексеевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-43 файл 13 номер 30
Рождение ребёнка
11.05.1905 ст.
Дочь: Куранова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович
Восприемники: казак Григорий Николаевич Ложников и Царицынская мещанка Клавдия Андреевна Дмитриева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-51 файл 44 номер 64
Рождение ребёнка
01.08.1906 ст.
Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович
Восприемники: казак Иоанн Петрович Бородин и крестьянка села Сасыколей Енотаевского уезда Акилина Тихоновна Коноплева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-55 файл 45 номер 113
Рождение ребёнка
11.06.1908 ст.
Дочь: Куранова Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович
Восприемники: мещанин Яков Александрович Попов и крестьянка Енотаевского уезда, села Сасыколи Акилина Тихоновна Коноплева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-62 файл 35 номер 84
Рождение ребёнка
19.12.1910 ст.
Дочь: Куранова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-69 файл 111 номер 219
Рождение ребёнка
30.01.1912 ст.
Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович
Восприемники: казак Григорий Николаевич Ложников и крестьянка села Сасыкольского, Енотаевского уезда Акилина Тихоновна Коноплева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-76 файл 11 номер 1... Показать все
Смерть
Неизвестно