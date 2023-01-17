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Куранова Анастасия Ивановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

19.12.1910 ст.

Дата смерти

01.01.1911 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1868 г.р.

Мать

Вычислено 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1910 ст.

Отец: Куранов Иван Иванович

Мать: Куранова Варвара Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-69 файл 111 номер 219
Смерть
01.01.1911 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от малокровия в возрасте 11 дней https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-74 файл 3 номер 1
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