Куранова Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.12.1910 ст.
Дата смерти01.01.1911 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1910 ст.
Отец: Куранов Иван Иванович
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-69 файл 111 номер 219
Смерть
01.01.1911 ст.
Умерла от малокровия в возрасте 11 дней https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-74 файл 3 номер 1