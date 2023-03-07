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Куранова Алевтина Ивановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

12.07.1899 ст.

Дата смерти

08.06.1916 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1868 г.р.

Мать

Вычислено 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1899 ст.

Отец: Куранов Иван Иванович

Мать: Куранова Варвара Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Григорий Николаевич Ложников и Клавдия Львовна Малетина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-29 файл 33 номер 63
Смерть
08.06.1916 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от случайного утопления в возрасте 15 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-92 файл 36 номер 67
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