Куранова Алевтина Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.07.1899 ст.
Дата смерти08.06.1916 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.07.1899 ст.
Отец: Куранов Иван Иванович
Восприемники: казаки Григорий Николаевич Ложников и Клавдия Львовна Малетина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-29 файл 33 номер 63
Смерть
08.06.1916 ст.
Умерла от случайного утопления в возрасте 15 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-92 файл 36 номер 67