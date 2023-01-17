Куранова Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.05.1905 ст.
Дата смерти17.05.1905 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
11.05.1905 ст.
Отец: Куранов Иван Иванович
Восприемники: казак Григорий Николаевич Ложников и Царицынская мещанка Клавдия Андреевна Дмитриева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-51 файл 44 номер 64
Смерть
17.05.1905 ст.
Умерла от малокровия в возрасте 5 дней https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-53 файл 15 номер 25