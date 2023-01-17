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Куранова Елена Ивановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

11.05.1905 ст.

Дата смерти

17.05.1905 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1868 г.р.

Мать

Вычислено 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1905 ст.

Отец: Куранов Иван Иванович

Мать: Куранова Варвара Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Григорий Николаевич Ложников и Царицынская мещанка Клавдия Андреевна Дмитриева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-51 файл 44 номер 64
Смерть
17.05.1905 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от малокровия в возрасте 5 дней https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-53 файл 15 номер 25
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