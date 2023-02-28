Никешина (Куранова) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.08.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.08.1897 ст.
Отец: Куранов Иван Иванович
Восприемники: казаки Петр Николаевич Ложников и Евгения Алексеевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-23 файл 39 номер 83
Бракосочетание
30.01.1917 ст.
Жених: мещанин Никешин Михаил Михайлович - 25 лет Невеста: казачка Наталья Ивановна Куранова - 19 лет Поручители: мещане Михаил Николаевич Мещеряков, Авраамий Михайлович Попов, казаки Николай Василье... Показать все
Смерть
Неизвестно