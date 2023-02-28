Никешина (Куранова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никешина (Куранова) Наталья Ивановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

18.08.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1868 г.р.

Мать

Вычислено 1873 г.р.

Муж

Вычислено 1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1897 ст.

Отец: Куранов Иван Иванович

Мать: Куранова Варвара Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Петр Николаевич Ложников и Евгения Алексеевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-23 файл 39 номер 83
Бракосочетание
30.01.1917 ст.

Муж: Никешин Михаил Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Никешин Михаил Михайлович - 25 лет Невеста: казачка Наталья Ивановна Куранова - 19 лет Поручители: мещане Михаил Николаевич Мещеряков, Авраамий Михайлович Попов, казаки Николай Василье... Показать все
Смерть
Неизвестно
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