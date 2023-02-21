Шестеров Алекесей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестеров Алекесей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1927

Сын: Шестеров Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Шестерова Алевтина Львовна

Altai Krai, Russia
Черемшанка. 461 км Чуйского тракта
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симбирцева Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Шестерова Алевтина Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестеров Лев Алексеевич

Мать ребёнка: Шестерова Алевтина Львовна

Смерть
1952
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