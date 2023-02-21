Шестеров Алекесей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1927
Сын: Шестеров Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Шестерова Алевтина Львовна
Altai Krai, Russia
Черемшанка. 461 км Чуйского тракта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симбирцева Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Шестерова Алевтина Львовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шестерова Алевтина Львовна
Смерть
1952