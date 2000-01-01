Симбирцева (Шестерова) Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симбирцева (Шестерова) Галина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шестеров Алекесей Павлович

Мать: Шестерова Алевтина Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Симбирцев Вениамин Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симбирцев Алексей Вениаминович

Отец ребёнка: Симбирцев Вениамин Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симбирцев Вениамин Владимирович

Смерть
Неизвестно
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