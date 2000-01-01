Симбирцева (Шестерова) Галина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Симбирцев Вениамин Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симбирцев Алексей Вениаминович
Отец ребёнка: Симбирцев Вениамин Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно