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Шестеров Владимир Алексеевич

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Место рождения

Altai Krai, Russia

Дата рождения

24.02.1927

Дата смерти

?.06.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1927

Отец: Шестеров Алекесей Павлович

Мать: Шестерова Алевтина Львовна

Altai Krai, Russia
Черемшанка. 461 км Чуйского тракта
Образование
Между 1944 и 1946
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Ремесленное училище №2 . Электромантер
Бракосочетание
1957

Жена: Шестеров Лидия Александровна

Рождение ребёнка
11.12.1959

Дочь: Литвинова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Шестеров Лидия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шестеров Лидия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шестеров Лидия Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Электрик высшего разряда, electrician
Смерть
?.06.1968
Несчастный случай, на производстве упал с высоты и разбился, industrial accident
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