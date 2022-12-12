Шестеров Владимир Алексеевич
Место рожденияAltai Krai, Russia
Дата рождения24.02.1927
Дата смерти?.06.1968
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1927
Altai Krai, Russia
Черемшанка. 461 км Чуйского тракта
Образование
Между 1944 и 1946
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Ремесленное училище №2 . Электромантер
Бракосочетание
1957
Рождение ребёнка
11.12.1959
Дочь: Литвинова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Шестеров Лидия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шестеров Лидия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шестеров Лидия Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Электрик высшего разряда, electrician
Смерть
?.06.1968
Несчастный случай, на производстве упал с высоты и разбился, industrial accident