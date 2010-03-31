Шестеров (Якимова) Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1927
Дата смерти31.03.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1927
Отец: Якимов Александр Иванович
Мать: Якимова Мария Ивановна
Образование
Между 1944 и 1946
Новосибирский государственный медицинский университет.Вынуждена была прекратить обучение по состоянию здоровья. Заболела от послевоенного истощения
Образование
Между 1948 и 1949
11 Педагогический класс при женской средней школе №50
Бракосочетание
1957
Рождение ребёнка
11.12.1959
Дочь: Литвинова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Шестеров Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шестеров Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шестеров Владимир Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель младших классов, teacher of elementary grades
Смерть
31.03.2010
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область