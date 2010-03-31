Шестеров (Якимова) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестеров (Якимова) Лидия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1927

Дата смерти

31.03.2010

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

1959 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1927

Отец: Якимов Александр Иванович

Мать: Якимова Мария Ивановна

Образование
Между 1944 и 1946
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Новосибирский государственный медицинский университет.Вынуждена была прекратить обучение по состоянию здоровья. Заболела от послевоенного истощения
Образование
Между 1948 и 1949
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
11 Педагогический класс при женской средней школе №50
Бракосочетание
1957

Муж: Шестеров Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
11.12.1959

Дочь: Литвинова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Шестеров Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестеров Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестеров Владимир Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель младших классов, teacher of elementary grades
Смерть
31.03.2010
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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