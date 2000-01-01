Шестерова (Иванова-Исаева) Алевтина Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1898
Дата смерти24.02.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1927
Сын: Шестеров Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Шестеров Алекесей Павлович
Altai Krai, Russia
Черемшанка. 461 км Чуйского тракта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симбирцева Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Шестеров Алекесей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шестеров Алекесей Павлович
Смерть
24.02.1968