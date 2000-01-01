Шестерова (Иванова-Исаева) Алевтина Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестерова (Иванова-Исаева) Алевтина Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1898

Дата смерти

24.02.1968

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1927

Сын: Шестеров Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Шестеров Алекесей Павлович

Altai Krai, Russia
Черемшанка. 461 км Чуйского тракта
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симбирцева Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Шестеров Алекесей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестеров Лев Алексеевич

Отец ребёнка: Шестеров Алекесей Павлович

Смерть
24.02.1968
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