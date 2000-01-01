Шестеров Лев Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестеров Лев Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

Мать

1898 г.р.

Жена

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Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шестеров Алекесей Павлович

Мать: Шестерова Алевтина Львовна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Артамошкина Алевтина ЛЬвовна

Мать ребёнка: Шестерова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шестерова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестерова Мария

Смерть
1967
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