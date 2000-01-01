Артамошкина (Шестерова) Алевтина ЛЬвовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамошкина (Шестерова) Алевтина ЛЬвовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Шестеров Лев Алексеевич

Мать: Шестерова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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