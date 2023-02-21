Карманов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Карманов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1938
Сын: Карманов Владислав Сергеевич
Мать ребёнка: Карманова Ольга Ильинична
Ленинград
Бракосочетание
18.10.1940
Ленинградская область, Московский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1941
Фронт