Карманов Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарманов Сергей Николаевич

Карманов Сергей Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Карманов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1938

Сын: Карманов Владислав Сергеевич

Мать ребёнка: Карманова Ольга Ильинична

Ленинград
Бракосочетание
18.10.1940

Жена: Карманова Ольга Ильинична

Ленинградская область, Московский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1941
Фронт
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close