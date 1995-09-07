Карманова (Калинина) Ольга Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманова (Калинина) Ольга Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1912

Дата смерти

07.09.1995

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1912

Отец: Калинин Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1938

Сын: Карманов Владислав Сергеевич

Отец ребёнка: Карманов Сергей Николаевич

Ленинград
Бракосочетание
18.10.1940

Муж: Карманов Сергей Николаевич

Ленинградская область, Московский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карманов Николай

Смерть
07.09.1995
Пермь, Пермский, Пермский край
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