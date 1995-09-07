Карманова (Калинина) Ольга Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1912
Дата смерти07.09.1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1912
Отец: Калинин Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1938
Сын: Карманов Владислав Сергеевич
Отец ребёнка: Карманов Сергей Николаевич
Ленинград
Бракосочетание
18.10.1940
Ленинградская область, Московский район
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карманов Николай
Смерть
07.09.1995
Пермь, Пермский, Пермский край