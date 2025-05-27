Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1915
Дата смерти04.04.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Отец: ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1936
Рождение ребёнка
23.01.1938
Сын: Адольф Сергеевич
Отец ребёнка: Карманов (Кармено) Сергей Николаевич
Гагшор
Рождение ребёнка
23.09.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карманов (Кармено) Сергей Николаевич
Гагшор, Сысольский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
04.04.1969