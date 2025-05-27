Мария Васильевна Около 1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

04.04.1969

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1936

Муж: Карманов (Кармено) Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
23.01.1938

Сын: Адольф Сергеевич

Отец ребёнка: Карманов (Кармено) Сергей Николаевич

Гагшор
Рождение ребёнка
23.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карманов (Кармено) Сергей Николаевич

Гагшор, Сысольский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
04.04.1969

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