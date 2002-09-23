Карманов Владислав Сергеевич
Место рожденияЛенинград
Дата рождения22.09.1938
Дата смерти23.09.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1938
Ленинград
Военная служба
20.11.1957
До 4 октября 1960
Бракосочетание
17.11.1960
Жена: Галина Леонидовна
Рождение ребёнка
28.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галина Леонидовна
Смерть
23.09.2002
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище