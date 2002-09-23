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Карманов Владислав Сергеевич

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Место рождения

Ленинград

Дата рождения

22.09.1938

Дата смерти

23.09.2002

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1938

Отец: Карманов Сергей Николаевич

Мать: Карманова Ольга Ильинична

Ленинград
Военная служба
20.11.1957
До 4 октября 1960
Бракосочетание
17.11.1960

Жена: Галина Леонидовна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
28.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина Леонидовна

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
23.09.2002
Пермь, Пермский, Пермский край
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище
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