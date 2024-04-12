Семенов Петр Авдеевич
Место рождения
Дата рождения10.05.1926
Дата смерти16.06.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1926
Военная служба
23.03.1944
призван на воинскую службу
Военная служба
С 23.03.1944 по 15.04.1944
Ленинградский фронт ПВО 52-ой запасной арт. Полк минометчик
Военная служба
С 20.04.1944 по 09.06.1945
54 отдельная зенитно – артиллерийская бригада. Наводчик
Бракосочетание
До 1949
Демобилизация
28.01.1950
Бракосочетание
После 1961
Рождение ребёнка
05.05.1962
Сын: Семенов Александр Петрович
Мать ребёнка: Семенова Лидия Васильевна
Смерть
16.06.1992
Вимовец, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край