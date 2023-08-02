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Семенов Авдей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1896

Дата смерти

04.07.1979

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Сахно Вера Авдеевна

Мать ребёнка: Семенова Прасковья Давыдовна

Рождение ребёнка
10.05.1926

Сын: Семенов Петр Авдеевич

Мать ребёнка: Семенова Прасковья Давыдовна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Ломако Антонина (Нина) Авдеевна

Мать ребёнка: Семенова Прасковья Давыдовна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Мелихова Мария Авдеевна

Мать ребёнка: Семенова Прасковья Давыдовна

Военная служба
20.08.1941
УССР Запорожская обл.Генический р-н
Призван в Красную Армию Геничейским РВК .13-я стр.дивизия,сержант
Рождение ребёнка
23.10.1941

Сын: Семенов Виктор Авдеевич

Мать ребёнка: Семенова Прасковья Давыдовна

Москва, город федерального значения Москва
Попал в плен (военное)
22.04.1942
Харьков, Харківська область
попал в плен
Смерть
04.07.1979
Похороны
Неизвестно
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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