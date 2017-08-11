Семенова (Молчанова) Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1928
Дата смерти11.08.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
После 1961
Рождение ребёнка
05.05.1962
Сын: Семенов Александр Петрович
Отец ребёнка: Семенов Петр Авдеевич
Смерть
11.08.2017
Вимовец, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость