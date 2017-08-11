Семенова (Молчанова) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Молчанова) Лидия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1928

Дата смерти

11.08.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1961

Муж: Семенов Петр Авдеевич

Рождение ребёнка
05.05.1962

Сын: Семенов Александр Петрович

Отец ребёнка: Семенов Петр Авдеевич

Смерть
11.08.2017
Вимовец, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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