Шутов Пётр Терентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Шутов Терентий Семёнов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Шутов Ефрем Петров
Мать ребёнка: Шутова Екатерина Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шутова Екатерина Егорова
Смерть
Неизвестно
Гай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика