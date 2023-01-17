Шутов Пётр Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШутов Пётр Терентьев

Шутов Пётр Терентьев

avatar

Место рождения

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Шутов Терентий Семёнов

Мать: не указана

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Шутов Ефрем Петров

Мать ребёнка: Шутова Екатерина Егорова

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Екатерина Егорова

Смерть
Неизвестно
Гай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close