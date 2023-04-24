Шутов Терентий Аксёнов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Шутов Аксён Анфимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Шутов Тит Терентьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Шутов Иван Терентьев
Мать ребёнка: Шутова Аграфена
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Шутов Пётр Терентьев
Мать ребёнка: Шутова Аграфена
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Матрёна Терентьева
Мать ребёнка: Шутова Аграфена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шутова Аграфена
Смерть
1821