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Шутов Терентий Аксёнов

Место рождения

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Отец

Около 1752 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Шутов Аксён Анфимов

Мать: не указана

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1795

Сын: Шутов Тит Терентьев

Мать ребёнка: не указана

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Шутов Иван Терентьев

Мать ребёнка: Шутова Аграфена

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Шутов Пётр Терентьев

Мать ребёнка: Шутова Аграфена

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Матрёна Терентьева

Мать ребёнка: Шутова Аграфена

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Аграфена

Смерть
1821
Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
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