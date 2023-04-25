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Шутов Аксён Анфимов

Место рождения

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Шутов Анфим Галактионов

Мать: Шутова Феодосия Васильева

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Анна Лукина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Агафья

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Шутов Терентий Аксёнов

Мать ребёнка: Шутова Анна Лукина

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Шутов Дмитрий Аксёнов

Мать ребёнка: Шутова Анна Лукина

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Шутов Никита Аксёнов

Мать ребёнка: Шутова Анна Лукина

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: (Шутова) Дарья Аксёнова

Мать ребёнка: Шутова Анна Лукина

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: (Шутова) Варвара Аксёнова

Мать ребёнка: Шутова Анна Лукина

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: (Шутова) Евдокия Аксёнова

Мать ребёнка: Шутова Агафья

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1824
Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния

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