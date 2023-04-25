Шутов Аксён Анфимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: Шутов Анфим Галактионов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шутова Анна Лукина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шутова Агафья
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Шутова Анна Лукина
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Шутова Анна Лукина
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Шутов Никита Аксёнов
Мать ребёнка: Шутова Анна Лукина
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: (Шутова) Дарья Аксёнова
Мать ребёнка: Шутова Анна Лукина
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: (Шутова) Варвара Аксёнова
Мать ребёнка: Шутова Анна Лукина
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: (Шутова) Евдокия Аксёнова
Мать ребёнка: Шутова Агафья
Смерть
1824