Шутова Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Шутов Иван Терентьев
Отец ребёнка: Шутов Терентий Аксёнов
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Шутов Пётр Терентьев
Отец ребёнка: Шутов Терентий Аксёнов
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Матрёна Терентьева
Отец ребёнка: Шутов Терентий Аксёнов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно