Шутова Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова Аграфена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Шутов Иван Терентьев

Отец ребёнка: Шутов Терентий Аксёнов

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Шутов Пётр Терентьев

Отец ребёнка: Шутов Терентий Аксёнов

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Матрёна Терентьева

Отец ребёнка: Шутов Терентий Аксёнов

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Терентий Аксёнов

Смерть
Неизвестно
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