Шутова Екатерина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шутов Пётр Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Шутов Ефрем Петров
Отец ребёнка: Шутов Пётр Терентьев
Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно