Шутова Екатерина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова Екатерина Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1804 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Пётр Терентьев

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Шутов Ефрем Петров

Отец ребёнка: Шутов Пётр Терентьев

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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