Коновницын Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновницын Сергей Николаевич

Коновницын Сергей Николаевич

avatar

Место рождения

Королевство Сербов, Хорватов, Словенцев

Дата рождения

16.12.1923

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1923

Отец: Коновницын Николай Сергеевич

Мать: Коновницына Екатерина Николаевна

Королевство Сербов, Хорватов, Словенцев
Рождение ребёнка
1955

Сын: Коновницын Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Коновницына Мария Николаевна

США
Рождение ребёнка
1975

Дочь: Коновницына Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Коновницына Норма Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновницына Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновницына Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Коновницына Норма Петровна

Перу
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновницына Норма Петровна

Смерть
1998
Перу
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close