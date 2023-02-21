Коновницын Сергей Николаевич
Место рожденияКоролевство Сербов, Хорватов, Словенцев
Дата рождения16.12.1923
Дата смерти1998
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1923
Королевство Сербов, Хорватов, Словенцев
Рождение ребёнка
1955
Сын: Коновницын Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Коновницына Мария Николаевна
США
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Коновницына Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Коновницына Норма Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновницына Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Коновницына Норма Петровна
Перу
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1998
Перу