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Коновницын Алексей Сергеевич
Коновницын Алексей Сергеевич
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Древо
Место рождения
США
Дата рождения
1955
Пол
Мужской
Отец
Коновницын Сергей Николаевич
1923 г.р.
Мать
Коновницына (Львова) Мария Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец:
Коновницын Сергей Николаевич
Мать:
Коновницына Мария Николаевна
США
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