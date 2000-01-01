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Коновницына Наталья Сергеевна
Коновницына Наталья Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1975
Пол
Женский
Отец
Коновницын Сергей Николаевич
1923 г.р.
Мать
Коновницына (Белград) Норма Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975
Отец:
Коновницын Сергей Николаевич
Мать:
Коновницына Норма Петровна
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