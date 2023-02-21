Коновницына (Белград) Норма Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Коновницына Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Коновницын Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновницына Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Коновницын Сергей Николаевич
Перу