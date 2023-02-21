Коновницына (Белград) Норма Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновницына (Белград) Норма Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1975

Дочь: Коновницына Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Коновницын Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновницын Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновницына Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Коновницын Сергей Николаевич

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