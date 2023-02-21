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Коновницына Екатерина Сергеевна
Коновницына Екатерина Сергеевна
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Место рождения
Перу
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Коновницын Сергей Николаевич
1923 г.р.
Мать
Коновницына (Белград) Норма Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Коновницын Сергей Николаевич
Мать:
Коновницына Норма Петровна
Перу
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