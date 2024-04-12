Пустушкина Елизавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПустушкина Елизавета Алексеевна

Пустушкина Елизавета Алексеевна

Место рождения

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

29.08.1875

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1875

Отец: Пустушкин Алексей Петрович

Мать: Пустушкина Анисия Савельевна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
18.01.1893

Муж: Мартынов Артемий Матвеевич

Рождение ребёнка
06.10.1897

Дочь: Мартынова Анастасия Артемьевна

Отец ребёнка: Мартынов Артемий Матвеевич

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.01.1912

Дочь: Мартынова Анна Артемьевна

Отец ребёнка: Мартынов Артемий Матвеевич

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Петр Артемьевич

Отец ребёнка: Мартынов Артемий Матвеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close