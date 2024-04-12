Пустушкина Елизавета Алексеевна
Место рождения
Дата рождения29.08.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1875
Бракосочетание
18.01.1893
Рождение ребёнка
06.10.1897
Дочь: Мартынова Анастасия Артемьевна
Отец ребёнка: Мартынов Артемий Матвеевич
Рождение ребёнка
20.01.1912
Дочь: Мартынова Анна Артемьевна
Отец ребёнка: Мартынов Артемий Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мартынов Артемий Матвеевич