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Мартынова Анастасия Артемьевна

Место рождения

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

06.10.1897

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1897

Отец: Мартынов Артемий Матвеевич

Мать: Пустушкина Елизавета Алексеевна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
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