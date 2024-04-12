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Мартынова Анастасия Артемьевна
Мартынова Анастасия Артемьевна
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Древо
Место рождения
Крестово-Городище
, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Дата рождения
06.10.1897
Пол
Женский
Отец
Мартынов Артемий Матвеевич
1874 г.р.
Мать
Пустушкина Елизавета Алексеевна
1875 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1897
Отец:
Мартынов Артемий Матвеевич
Мать:
Пустушкина Елизавета Алексеевна
Крестово-Городище
, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
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