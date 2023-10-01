Пустушкина Анасия Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустушкина Анасия Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1875

Дочь: Пустушкина Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Пустушкин Алексей Петрович

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пустушкин Антоний Алексеевич

Отец ребёнка: Пустушкин Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пустушкин Алексей Петрович

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