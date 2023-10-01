Пустушкина Анасия Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1875
Дочь: Пустушкина Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Пустушкин Алексей Петрович
Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пустушкин Антоний Алексеевич
Отец ребёнка: Пустушкин Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно