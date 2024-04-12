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Пустушкин Алексей Петрович

Место рождения

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Пустушкин Петр Макарович

Мать: Пустушкина Матрена Александровна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
24.03.1860

Жена: Пустушкина Анисия Савельевна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.07.1865

Сын: Пустушкин Антоний Алексеевич

Мать ребёнка: Пустушкина Анисия Савельевна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.08.1875

Дочь: Пустушкина Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Пустушкина Анисия Савельевна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.09.1879

Сын: Пустушкин Степан Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.02.1882

Сын: Пустушкин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Пустушкина Анисия Савельевна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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