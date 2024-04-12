Пустушкин Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения1839
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
24.03.1860
Рождение ребёнка
04.07.1865
Сын: Пустушкин Антоний Алексеевич
Мать ребёнка: Пустушкина Анисия Савельевна
Рождение ребёнка
29.08.1875
Дочь: Пустушкина Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Пустушкина Анисия Савельевна
Рождение ребёнка
10.09.1879
Сын: Пустушкин Степан Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.02.1882
Сын: Пустушкин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Пустушкина Анисия Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности