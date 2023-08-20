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Мартынов Артемий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1874

Отец: Мартынов Матвей Акиллович

Мать: Грузилова Марфа Варфаламеевна

Бракосочетание
18.01.1893

Жена: Пустушкина Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
06.10.1897

Дочь: Мартынова Анастасия Артемьевна

Мать ребёнка: Пустушкина Елизавета Алексеевна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.01.1912

Дочь: Мартынова Анна Артемьевна

Мать ребёнка: Пустушкина Елизавета Алексеевна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Петр Артемьевич

Мать ребёнка: Пустушкина Елизавета Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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