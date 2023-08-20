Мартынов Артемий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1874
Бракосочетание
18.01.1893
Рождение ребёнка
06.10.1897
Дочь: Мартынова Анастасия Артемьевна
Мать ребёнка: Пустушкина Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
20.01.1912
Дочь: Мартынова Анна Артемьевна
Мать ребёнка: Пустушкина Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пустушкина Елизавета Алексеевна
Смерть
Неизвестно