Городецкий Василий Михайлович 1761 — найти родственников по фамилии на Familio
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Городецкий Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Михаил Евсеевич

Мать: Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городецкая Устиния Андреевна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Городецкий Иван Васильевич

Мать ребёнка: Городецкая Устиния Андреевна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Городецкий Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Городецкая Устиния Андреевна

Работа или профессия
1789
Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
священник 1789-1810
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Городецкая Анна Васильевна

Мать ребёнка: Городецкая Устиния Андреевна

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.11.1792

Дочь: (Городецкая) Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Городецкая Устиния Андреевна

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Городецкая Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Городецкая Устиния Андреевна

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.03.1797

Сын: Городецкий Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Городецкая Устиния Андреевна

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1810
Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

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