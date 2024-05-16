Городецкий Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Михаил Евсеевич
Мать: Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Сын: Городецкий Иван Васильевич
Мать ребёнка: Городецкая Устиния Андреевна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Городецкий Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Городецкая Устиния Андреевна
Работа или профессия
1789
священник 1789-1810
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Городецкая Анна Васильевна
Мать ребёнка: Городецкая Устиния Андреевна
Рождение ребёнка
20.11.1792
Дочь: (Городецкая) Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Городецкая Устиния Андреевна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Городецкая Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Городецкая Устиния Андреевна
Рождение ребёнка
28.03.1797
Сын: Городецкий Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Городецкая Устиния Андреевна
Смерть
1810