(Городецкая) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения20.11.1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1792
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
07.11.1815 ст.
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
18.09.1818
Сын: Григорий Васильев
Отец ребёнка: Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
15.08.1820
Дочь: Судакова Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Домна Васильева
Отец ребёнка: Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно