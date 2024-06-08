(Городецкая) Екатерина Васильевна 20.11.1792 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Городецкая) Екатерина Васильевна

Место рождения

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

20.11.1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1792

Отец: Городецкий Василий Михайлович

Мать: Городецкая Устиния Андреевна

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
07.11.1815 ст.

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Василий Алексеевич

Карабузино, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
18.09.1818

Сын: Григорий Васильев

Отец ребёнка: Василий Алексеевич

Карабузино, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.08.1820

Дочь: Судакова Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Алексеевич

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Домна Васильева

Отец ребёнка: Василий Алексеевич

Карабузино, Кашинский, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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