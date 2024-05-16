Городецкая Устиния Андреевна 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГородецкая Устиния Андреевна

Городецкая Устиния Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городецкий Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Городецкий Иван Васильевич

Отец ребёнка: Городецкий Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Городецкий Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Городецкий Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Городецкая Анна Васильевна

Отец ребёнка: Городецкий Василий Михайлович

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.11.1792

Дочь: (Городецкая) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Городецкий Василий Михайлович

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Городецкая Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Городецкий Василий Михайлович

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.03.1797

Сын: Городецкий Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Городецкий Василий Михайлович

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.