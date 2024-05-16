Городецкая Устиния Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Сын: Городецкий Иван Васильевич
Отец ребёнка: Городецкий Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Городецкий Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Городецкий Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Городецкая Анна Васильевна
Отец ребёнка: Городецкий Василий Михайлович
Рождение ребёнка
20.11.1792
Дочь: (Городецкая) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Городецкий Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Городецкая Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Городецкий Василий Михайлович
Рождение ребёнка
28.03.1797
Сын: Городецкий Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Городецкий Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно