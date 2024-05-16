Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Евсеевич
Рождение ребёнка
1753
Сын: Городецкий Иван Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Евсеевич
Рождение ребёнка
1761
Сын: Городецкий Василий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Евсеевич
Смерть
Неизвестно