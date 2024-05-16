Евдокия Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Васильевна

Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Евсеевич

Рождение ребёнка
1753

Сын: Городецкий Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Евсеевич

Рождение ребёнка
1761

Сын: Городецкий Василий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Евсеевич

Смерть
Неизвестно

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