Михаил Евсеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Михаил Евсеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Городецкий Иван Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Городецкий Василий Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Работа или профессия
1767
Городищи, Кашинский, Тверская область
священник
Смерть
Неизвестно

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