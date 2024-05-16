Михаил Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Городецкий Иван Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Городецкий Василий Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Работа или профессия
1767
Городищи, Кашинский, Тверская область
священник
Смерть
Неизвестно