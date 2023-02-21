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Калашников Александр Лаврентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1909

Дата смерти

07.05.1971

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1909

Отец: Калашник Лаврентий Ильич

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1925 и 1928

Жена: Калашникова Ульяна Трофимовна

Рождение ребёнка
16.12.1928

Дочь: Полонская София Александровна

Мать ребёнка: Калашникова Ульяна Трофимовна

Покровское, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
30.06.1931

Сын: Калашников Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Калашникова Ульяна Трофимовна

Смерть
07.05.1971
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