Калашников Александр Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1909
Дата смерти07.05.1971
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1909
Отец: Калашник Лаврентий Ильич
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1925 и 1928
Рождение ребёнка
16.12.1928
Дочь: Полонская София Александровна
Мать ребёнка: Калашникова Ульяна Трофимовна
Покровское, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
30.06.1931
Сын: Калашников Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Калашникова Ульяна Трофимовна
Смерть
07.05.1971